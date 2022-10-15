وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة حرجة برصـاص الاحتلال الحي في الصدر وصلت مستشفى سلفيت، من قراوة بني حسان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2022 - 18:40

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة حرجة برصـاص الاحتلال الحي في الصدر وصلت مستشفى سلفيت، من قراوة بني حسان

منذ 4 ساعة 15 October، 2022
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