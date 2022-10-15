لافروف: أوكرانيا مهتمة بتقويض جميع العلاقات في رابطة الدول المستقلة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تعليقه على عدم مشاركة كييف في قمة رابطة الدول المستقلة، إن أوكرانيا مهتمة بتقويض جميع العلاقات الموجودة بين أعضاء رابطة الدول المستقلة.

وأضاف لافروف في تصريح صحفي تعليقا على عدم مشاركة أوكرانيا، وكذلك مولدوفا، في قمة رابطة الدول المستقلة: “لقد توصلنا منذ فترة طويلة إلى أننا بحاجة إلى الاعتماد على أولئك الذين لديهم اهتمام حقيقي بتطوير التعاون. وأوكرانيا مهتمة بتقويض جميع الروابط الموجودة في فضاء رابطة الدول المستقلة”.

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية أستانا، أمس الجمعة، قمة حضرها رؤساء وقادة البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

المصدر: وكالات