السيد صفي الدين: نحن على قطع ويقين ان الذي يتولى التحقيق في قضية مجزرة الطيونة هو ليس قاضيا شريفا او نزيها بل هو مسيس ويستمع للتدخلات السياسية ويحسب حسابات سياسية وهو يقايض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2022 - 19:40

السيد صفي الدين: نحن على قطع ويقين ان الذي يتولى التحقيق في قضية مجزرة الطيونة هو ليس قاضيا شريفا او نزيها بل هو مسيس ويستمع للتدخلات السياسية ويحسب حسابات سياسية وهو يقايض

منذ 2 ساعة 14 October، 2022
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