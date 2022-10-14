السيد صفي الدين: نحن على قطع ويقين ان الذي يتولى التحقيق في قضية مجزرة الطيونة هو ليس قاضيا شريفا او نزيها بل هو مسيس ويستمع للتدخلات السياسية ويحسب حسابات سياسية وهو يقايض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2022 - 19:40
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الإمام السيد علي الخامنئي لدى استقباله المشاركين بمؤتمر الوحدة الإسلامية: معاناة الأمة بالوقت الراهن سببها عدم وحدتها
الإمام الخامنئي: الوحدة تعني حماية مصالح الأمة الإسلامية ولهذا يجب تحديد هذه المصالح والتوافق عليها بين الدول الإسلامية
الإمام الخامنئي: من الواضح اليوم أن خارطة العالم السياسية آخذة بالتغيير وأن النظام الأحادي القطب أصبح مرفوضا
الشيخ نعيم قاسم: لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي والاستفزاز حتى ولو اجتمع مع هؤلاء كل دول العالم
الشيخ قاسم: للاتفاق على رئيس يُطمئن ويُحسن الإدارة ولا يكون منحازا ولا يأتي بلغة التحدي أو المواجهة لمصالح أجنبية
السيد هاشم صفي الدين في الذكرى السنوية الأولى لمجزرة الطيونة: يجب أن يُثبت القضاء أنه محل أمان وأن يتخلى عن التسييس
السيد صفي الدين: سنتابع هذا الملف حتى النهاية ولن نسلم للنتائج الواهية الأولية للتحقيق والقضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته
السيد صفي الدين: نحن نمتلك القدرة والجرأة أن نتحمل في سبيل بلدنا لكن ليس على حساب الدماء الزكية
الشيخ محمد يزبك: المطلوب الإسراع بتشكيل حكومة والحوار الجاد للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية
الشيخ علي دعموش: انتزاع لبنان حقوقه النفطية انجاز وطني تحقق بفعل قوة وصلابة الموقف وليس منّة من الأميركي والإسرائيلي
الشيخ علي الخطيب: نأمل أن ينسحب انجاز ترسيم الحدود البحرية التاريخي على مسار تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية
الرئيس عون أمام وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية: اتفاق الترسيم سيشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية
وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية: يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء الشهر لأن لبنان لا يحمل خطر الفراغ في السلطة
الرئيس ميقاتي بعد لقائه الوزيرة الفرنسية: لمؤازرة لبنان بحل أزمة النازحين السوريين وإعادتهم لبلادهم
الرئيس بري خلال لقائه الوزيرة الفرنسية: نشكر فرنسا في إنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية وتلبية شركة "توتال" لمطالب لبنان
الرئيس نبيه بري: نص ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لا يستلزم نقاشا بالمجلس لأنه ليس اتفاقا مع كيان العدو
وزير الطاقة وليد فياض يكشف عن رغبة قطرية في الدخول إلى تحالف التنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9
وزارة المالية: قبض المساعدات الاجتماعية للعسكريين عن أيلول اعتباراً من السبت وللمدنيين بدءاً من 19 من الشهر الجاري
مراسل المنار: شهيد وعدد من المصابين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال الاشتباكات في جنين
الهلال الأحمر الفلسطيني: 55 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدات بيت دجن وبيتا وحوارة بنابلس
إصابة طفل برصاص قناصة الاحتلال خلال مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: نشد على أيدي مقاومينا من كافة الفصائل بالرد على عدوان الاحتلال على القدس
فصائل المقاومة: ندعو جماهير شعبنا إلى تصعيد الغضب والاستمرار في الرد على العدوان الصهيوني الهمجي
فصائل المقاومة: المساس بالأقصى وازدياد جرائم العدو هو نذير شؤم على الاحتلال وإشارة غضب سيحرق من تجرأ على قدسنا وأقصانا
فصائل المقاومة: ستظل المقاومة في غزة عند حسن ظن شعبنا بها حصنا وسندا وسيفا ودرعا للقدس والأقصى وعلى عهد الشهداء والأسرى
الخارجية الإيرانية: نستنكر تصريح الرئيس الفرنسي بشأن أعمال الشغب في البلاد ونعتبرها اتهاما سياسيا
الخارجية الإيرانية: نعتبر التصريحات الفرنسية تدخلا في الشأن الداخلي وتشجيعا لمثيري الشغب على العنف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا أجد حالياً حاجة للقاء الرئيس الأميركي ونجحنا بتجنيد 200 ألف جندي في التعبئة الجزئية
بوتين: كييف تقول إنها تريد المفاوضات والآن اتخذوا موقفا رسميا بمنع التفاوض معنا
الدفاع الروسية: تدمير مخزون كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية في منطقة لفيف غرب أوكرانيا
السيد صفي الدين: نحن على قطع ويقين ان الذي يتولى التحقيق في قضية مجزرة الطيونة هو ليس قاضيا شريفا او نزيها بل هو مسيس ويستمع للتدخلات السياسية ويحسب حسابات سياسية وهو يقايض
منذ 2 ساعة
14 October، 2022
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 14-10-2022
نوفاك: حادثة “السيل الشمالي” ألغت أمن الطاقة في أوروبا وجعلتها فقيرة في هذا المجال
الشيخ يزبك: لتشكيل حكومة تامة الصلاحيات والحوار الجاد لانتخاب رئيس للجمهورية
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