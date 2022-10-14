أردوغان: أعطينا مع الرئيس بوتين تعليمات لتأسيس “المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه أعطى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات من أجل الشروع في الأعمال المشتركة لبدء العمل بإنشاء “المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا”.

كذلك أشار أردوغان إلى إنه سيتم إنشاء المركز الدولي للغاز في أقرب وقت ممكن، وقال “أنسب مكان له هو الجزء الأوروبي من البلاد”، وأضاف: “لدينا في منطقة تراكيا مركز وطني لتوزيع الغاز.. والآن سيصبح مركزا عالميا”.

وأكد الرئيس أردوغان أن “تركيا تعد وسيطا موثوقا به بالنسبة لروسيا ولغيرها من الدول، وتستمر هذه الثقة، ولدينا هدف أن نكون وسيطا بين الشرق والغرب”.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الرئيس التركي أمس، بأن مركز الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، مما يستبعد تسييس هذه القضية، وقال “في إطار عمل هذا المركز، الذي يمكننا إنشاؤه معا سيكون منصة ليس فقط للإمدادات ولكن أيضا لتحديد السعر، لأن هذه قضية مهمة للغاية – قضية التسعير”.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الروسي، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب “السيل الشمالي” إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء “مركز غاز”، ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

المصدر: روسيا اليوم