بالفيديو | سترات وشموع.. نصائح ألمانية لمواجهة البرد والعتمة!!

أسدى فولفغانغ شوبل، رئيس البرلمان الألماني “البوندستاغ” نصائح لمواطنيه عن كيفية مواجهة البرد القارس والظلام، نتيجة للأزمة بسبب التأثيرات القاسية للعقوبات التي فرضت على روسيا.

ودعا شوبل الألمان إلى عدم الانزعاج من البرد والظلام، وطالبهم بألا يأخذوا هذا الأمر على أنه مأساة.

وفصّل رئيس “البوندستاغ” وصفة للألمان لمواجهة هذه الظروف القاسية بقوله: “إذا أنتم ارتديتم سترة قديمة ثم ارتديتم سترة ثانية، فستكونوا على أحسن ما يرام. تعد الكهرباء، بالطبع، مهمة جدا، لكنها قد لا تكون متوفرة في بعض الأحيان. لذلك، يجب أن يكون لديكم دائما بعض الشموع وأعواد الثقاب ومصباح يدوي في المنزل، وبالطبع، من المهم معرفة مكانهما إذا حل الظلام فجأة”.

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المصدر: موقع المنار + وكالات