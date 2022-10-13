رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلن ارجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى الـ20 من الشهر الجاري بسبب فقدان النصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 11:34

رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلن ارجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى الـ20 من الشهر الجاري بسبب فقدان النصاب

منذ 15 mins 13 October، 2022
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