لجنة التنمية الاجتماعية في منطقة جبل عامل الأولى تعقد اجتماعها الدوري وتناقش مختلف القضايا

بدعوة من مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، عقدت لجنة التنمية الاجتماعية في المنطقة اجتماعها الدوري، بحضور نواب كتلة الوفاء للمقاومة في أقضية صور وبنت جبيل: الحاج حسين جشي، الشيخ حسن عز الدين حسن فضل الله، مدير العمل البلدي علي الزين، مسؤول العمل الاجتماعي الشيخ حيدر حيدر، مسؤول التعبئة التربوية حيدر مواسي، والمسؤول الإعلامي عمار عبد علي.

تمحورت نقاشاتها حول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وانطلاقة العام الدراسي في ظل ضمور دور الدولة على مختلف الصعد في تأمين الحد الأدنى المطلوب من مصالح المواطنين ومقومات العيش الكريم.

واستعرض المجتمعون ميادين التدخل الاجتماعي التي تطرقت لها اللجنة مؤخراً، والتي هي بصدد متابعتها حالياً وفي المدى المنظور، أبرزها:

1- معالجة مشكلة النقص في المياه، واستكمالاً لما تم إنجازه في الأشهر الماضية، فقد تم تأمين الطاقة الكهربائية البديلة من خلال ألواح الطاقة الشمسية لـ102 بئر، و14 محطة تكرير مياه، و94 مرفق عام من محطات فرز النفايات وشبكات الإنارة للشوارع ومكتبة عامة ومركز بلدية ومدرسة وغيرها، وجرى تمديد وصيانة 150 من شبكات المياه والمحطات، فضلا عن حفر 7 آبار وتجهيز 9 أخرى، موزعين على أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، فيما يتم استكمال الحفر في 10 آبار، وفي السياق ذاته، جرى تقديم ما يقارب 1.2 مليون ليتر من مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية المخصصة لمحطات ضخ المياه في 119 بلدة.

2- المساهمة في معالجة أسباب اندلاع الحرائق، حيث جرى استكمال الإجراءات الوقائية، منها معالجة وتطويق 43 من مكبات النفايات بتكلفة قدرت بنحو 48000$، واستكمال عمليات تعشيب جوانب الطرقات داخل الغابات والمحميات، حيث لا يزال العمل جارياً، كما تم وضع فرق الإطفاء المجهزة والتابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية والمنتشرة على مساحة المنطقة موضع الجهوزية التامة، إلى غير ذلك من إجراءات وقائية.

3- في الجانب التربوي استعرض المجتمعون مجالات الخدمة المختلفة المقدمة في 18 معرضاً للقرطاسية واللوازم المدرسية بأسعار مدعومة، وتنفيذ 37 معرضاً لتبديل الكتب، وتقديم 1544 منحة تعليمية حتى تاريخه في مختلف المستويات، فضلاً عن إطلاق مشروع النقل للطلاب الجامعيين من مختلف الأقضية إلى الجامعات في النبطية وصيدا وبيروت، حيث بلغ عدد المستفيدين 235 طالباً، كما جرى استعراض مشروع السكن الجامعي في بيروت للطلاب الوافدين من الجنوب، حيث بلغ عدد المستفيدين 242 طالباً وطالبة.

وفي الختام، أكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار والحضور إلى جانب أهلنا في مختلف المجالات الحياتية، وضرورة قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخانقة.

المصدر: موقع المنار