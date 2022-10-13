غرفة التحكم المروري: جريح في حادث واحد خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 08:28
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الإمام السيد علي الخامنئي: الأعداء مستمرون بعداوتهم ما دام الشعب الإيراني مؤيداً للنظام الإسلامي والقيم الدينية
الإمام الخامنئي: ليحذر المسؤولون في إيران من أن تمنعهم مؤامرات العدو من أداء مسؤولياتهم في الساحتين الداخلية والخارجية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: انجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقط فيها
الرئيس عون: انجاز اتفاقية ترسيم الحدود سيتبعها الأسبوع المقبل بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات
وزير الطاقة وليد فياض: ترسيم الحدود سيفتح المجال أمام الشركات ولدينا دورة التراخيص الثانية وقد ندعو إليها
وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة بالكوليرا وارتفاع أعداد المصابين إلى 26 حالة
النائب علي فياض من المجلس الاقتصادي والاجتماعي: نيل لبنان حقوقه هو أقصر الطرق لاستعادة العافية المالية والاقتصادية
الحزب التقدمي الاشتراكي: وحدة الموقف اللبناني والجهود الدبلوماسية وعناصر القوة حافظت على حقوق لبنان بوجه طمع العدو
التقدمي الاشتراكي: الاتفاق بما فيه من بنود لا يشكّل بأي حال من الأحوال دخولاً في مسار التطبيع مع العدو
محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر تصدّق قرار إخلاء سبيل جميع الموقوفين بقضية أحداث الطيونة مقابل كفالة مالية
قائد الجيش العماد جوزاف عون عرض مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سبل دعم الجيش والتحديات التي تواجهه
الكاظمي: من الضروري دعم الجيش نظراً لدوره الأساسي في ضمان استقرار لبنان ومنع الإخلال بأمنه
السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار: موسكو قررت مساعدة لبنان بهبة مشتقات نفطية وحبوب قد تصل خلال أسابيع قليلة
رئيس حكومة العدو يائير لابيد: الحكومة وافقت بأغلبية ساحقة على مبادئ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
لابيد: على حدودنا الشمالية منظمة تمتلك مئات الصواريخ واتفاق الترسيم يبعد خطر المواجهة مع حزب الله
رئيس حكومة العدو السابق بنيامين نتنياهو: اتفاق الترسيم رضوخ لمطلب حزب الله بالسماح لإيران بالتنقيب قبالة سواحل إسرائيل
رئيس مجلس الأمن القومي في كيان العدو إيال حولتا: إسرائيل تنازلت عن 10 كلم من مياهها الإقليمية في إطار الاتفاق مع لبنان
مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية: إدخال المستوطنين للصلاة في منطقة النبي يوسف سيكون حكم بالإعدام عليهم
"عرين الاسود": نقول لجنود الاحتلال ومستوطنيه إن الساعات القادمة تحمل لكم ألماً كبيرا وحسرة فذوقوا زرعكم
اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم قلنديا بالقدس المحتلة
مواجهـات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في أحياء بالقدس ونابلس والضفة الغربية وإصابة عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين
الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى أسامة محمود عدوي وإصابة العشرات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال
القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية: الجمعة يوم غضب وتصعيد ميداني في كل القدس نصرة للأقصى ورفضا لحصار مخيم شعفاط
الفصائل الفلسطينية تتوصل إلى "إعلان الجزائر" للمصالحة: الوحدة الوطنية أساس للصمود والتصدي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني
إعلان الجزائر: اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: التعامل مع المنظمات الإقليمية وغيرها يتيح فرصا لتعزيز التقارب وحسن الجوار والتعددية
الرئيس اليمني مهدي المشاط: لا يمكن القبول بأي طرح يقضي بمصادرة الحقوق لأن من رفض الاستحقاقات هو من عرقل تمديد الهدنة
المشاط: على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في تمكين الشعب اليمني من ثرواته بما يحقق صرف المرتبات لكل الموظفين
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الاوروبيون يتحملون مسؤولية رفع أسعار الغاز والشراء من واشنطن بثلاثة أضعاف ثمنه
بوتين: تخريب خط أنابيب نورد ستريم إرهاب دولي تستفيد منه الولايات المتحدة لتفرض تسليم طاقتها بأسعار مرتفعة
البيت الأبيض: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيّس الطاقة خلال الأشهر الأخيرة ونساعد أوروبا لتنويع مصادرها
غرفة التحكم المروري: جريح في حادث واحد خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 11 mins
13 October، 2022
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