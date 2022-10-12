الإمام الخامنئي: فليحذر المسؤولون في إيران من أن مؤامرات العدو لا تمنعهم من مسؤولياتهم وواجباتهم الرئيسية في الساحتين الداخلية والخارجية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 14:18

الإمام الخامنئي: فليحذر المسؤولون في إيران من أن مؤامرات العدو لا تمنعهم من مسؤولياتهم وواجباتهم الرئيسية في الساحتين الداخلية والخارجية

منذ 12 mins 12 October، 2022
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