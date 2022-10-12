قتيل وجريحين في 3 حوادث سير – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 10:10

قتيل وجريحين في 3 حوادث سير

منذ 1 ساعة 12 October، 2022
التحكم المروري
لبنان

افادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل وجريحين في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة .

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