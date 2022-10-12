قتيل وجريحين في 3 حوادث سير – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 10:10
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
السيد نصرالله: اللحظة التي تذهب فيها الوفود للتوقيع في الناقورة وبعد أن تفعل ذلك نستطيع ان نقول ان هناك اتفاقاً قد حصل
السيد نصرالله: حين يعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الموقف المؤيد للإتفاق تكون الأمور بالنسبة للمقاومة قد أنجزت
السيد نصرالله: نحن أمام تجربة ممتازة تعاون فيها الرؤساء رغم كثرة خلافاتهم وحظي الامر باحتضان من البيئة الحاضنة للمقاومة
السيد نصرالله: هذه الثروة ملك للشعب اللبناني وهناك اقتراحات حول انشاء صندوق سيادي ويجب الاستفادة من تجارب الدول
السيد نصرالله: عمل الأخوة خلال الأشهر الماضية في الليل والنهار لنكون جاهزين لتنفيذ العمل ولردات فعل العدو
السيد نصرالله: نحن ندعو كل المعنيين بالذهاب إلى تشكيل الحكومة في الوقت المتاح ويجب ان لا نيأس في هذا الامر
السيد نصرالله: ما يجري في الضفة الغربية صادم لكيان العدو والضفة لم تدجن بل تعيش حالة ثورية وما نشهده شجاعة عالية
السيد نصرالله: نبارك موقف الاخوة في قيادة حركة حماس تعزيز العلاقات مع سوريا وهذا القرار شجاع وحكيم وصحيح
السيد نصرالله: أدعو تحالف العدوان ضد اليمن للاصغاء لكلام السيد عبدالملك الحوثي وأن يفهموا رسالة العروض العسكرية
صحيفة هآرتس الصهيونية: هناك حقيقة واضحة وهي أن إسرائيل " مردوعة" من قبل حزب الله
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء مفاوضات الترسيم البحري
الرئاسة اللبنانية: بايدن أكد الوقوف الى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: فخامة الرئيس يجري مع فريق العمل قراءة نهائية لمذكرة التفاهم حول الترسيم
مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم: لبنان على مشارف انجاز ملف الحدود البحرية الذي سيعود بالمنفعة على اقتصاد لبنان
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصرالدين الغريب: بوحدة الموقف نجح لبنان باستعادة حقه في التنقيب عن النفط
أنطلاق أعمال المؤتمر الدولي الـ36 للوحدة الإسلامية في العاصمة طهران بحضور رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي
الشيخ نبيل قاووق خلال مشاركته في المؤتمر في طهران: توحيد الأمة على نهج المقاومة ضرورة وواجب
الشيخ قاووق: محور المقاومة بات يطوق الكيان الصهيوني بالصواريخ والمسيرات من كل جانب
رئيس الحكومة الصهيونية يائير لابيد يعقد اجتماعاً اليوم للمجلس الوزاري للمصادقة على العرض الاميركي حول الترسيم
مقاومون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين
إضراب شامل في مخيم قلنديا تضامناً مع أهالي مخيم شعفاط الذين أعلنوا العصيان المدني
الرئيس الأميركي جو بايدن حول قرار أوبك بلس: ستكون هناك عواقب لما فعلته السعودية مع روسيا
قتيل وجريحين في 3 حوادث سير
منذ 1 ساعة
12 October، 2022
لبنان
افادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل وجريحين في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة .
حوادث سير
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