السيد نصر الله: وجوده كان رحمة رسالته سيرته اعماله كلها انت رحمة توصيته بالايتام الفقراء العاجزين لكن الرحمة الاعظم التي تتجسد في النبي محمد ص هي في الاخرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 00:02

السيد نصر الله: وجوده كان رحمة رسالته سيرته اعماله كلها انت رحمة توصيته بالايتام الفقراء العاجزين لكن الرحمة الاعظم التي تتجسد في النبي محمد ص هي في الاخرة

منذ 2 ساعة 11 October، 2022
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