السيد نصر الله: رسالة الضفة والقدس رسالة قوية جدا والمقاومة في الضفة والقدس تحتاج التضامن والدعم والحماية ولديها القدرة ان شاء الله على تغيير المعادلات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 00:02
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إحتفال لحزب الله بمناسبة ولادة الرسول الأكرم (ص) وأسبوع الوحدة الاسلامية برعاية الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
السيد نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
السيد نصرالله: الجهة المسؤولة عن تقديم الموقف الرسمي هو رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة
السيد نصرالله: اللحظة التي تذهب فيها الوفود للتوقيع في الناقورة وبعد أن تفعل ذلك نستطيع ان نقول ان هناك اتفاقاً قد حصل
السيد نصرالله: ما يعنينا هو الموقف اللبناني ونحن إلى جانب الدولة وما يهمنا هو ما يقوله المسؤولون اللبنانيون
السيد نصرالله: حين يعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الموقف المؤيد للإتفاق تكون الأمور بالنسبة للمقاومة قد أنجزت
السيد نصرالله: أنا انصح من يتهم ومن يخوّن أن ينتظر الورقة النهائية وحينها يمكنه الاعتراض ولكن بروح وطنية وموضوعية
السيد نصرالله: نحن أمام تجربة ممتازة تعاون فيها الرؤساء رغم كثرة خلافاتهم وحظي الامر باحتضان من البيئة الحاضنة للمقاومة
السيد نصرالله: هذه الثروة ملك للشعب اللبناني وهناك اقتراحات حول انشاء صندوق سيادي ويجب الاستفادة من تجارب الدول
السيد نصرالله: بعد موضوع المسيرات لم نكن بحاجة لإرسال غيرها لأن الهدف الأساسي كان افهام العدو ان المقاومة جادة
السيد نصرالله: عمل الأخوة خلال الأشهر الماضية في الليل والنهار لنكون جاهزين لتنفيذ العمل ولردات فعل العدو
السيد نصرالله: نحن ندعو كل المعنيين بالذهاب إلى تشكيل الحكومة في الوقت المتاح ويجب ان لا نيأس في هذا الامر
السيد نصرالله: ما يجري في الضفة الغربية صادم لكيان العدو والضفة لم تدجن بل تعيش حالة ثورية وما نشهده شجاعة عالية
السيد نصرالله: أمام التداعيات للصراع الروسي الأوكراني الغربي الامريكي عنصر القوة الذي يحمي شعوبنا هو وحدة محور المقاومة
السيد نصرالله: نبارك موقف الاخوة في قيادة حركة حماس تعزيز العلاقات مع سوريا وهذا القرار شجاع وحكيم وصحيح
السيد نصرالله: أدعو تحالف العدوان ضد اليمن للاصغاء لكلام السيد عبدالملك الحوثي وأن يفهموا رسالة العروض العسكرية
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء مفاوضات الترسيم البحري
الرئاسة اللبنانية: بايدن أكد الوقوف الى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: فخامة الرئيس يجري مع فريق العمل قراءة نهائية لمذكرة التفاهم حول الترسيم
الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط لفرع الاستكشاف في شركة توتال بحضور وزير الطاقة وليد فياض
الرئيس ميقاتي يطلب من وفد الشركة الفرنسية المباشرة فورا بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يسلّم الرؤساء الثلاثة الورقة الاميركية التي تتضمن التعديلات المتعلقة بملف الترسيم
مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم: لبنان على مشارف انجاز ملف الحدود البحرية الذي سيعود بالمنفعة على اقتصاد لبنان
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصرالدين الغريب: بوحدة الموقف نجح لبنان باستعادة حقه في التنقيب عن النفط
رئيس الحكومة الصهيونية يائير لابيد يعقد اجتماعاً للمجلس الوزاري يوم الأربعاء للمصادقة على العرض الاميركي حول الترسيم
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلة وتدنس باحات المسجد الاقصى المبارك
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم شعفاط وضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
جيش الاحتلال الصهيوني يعلن مقتل أحد جنوده متأثراً بإصابته في عملية اطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شرفون" في نابلس
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يستقبل السفير الروسي ألكسندر روداكوف والوفد المرافق ويبحث معه التطورات المحلية والاقليمية
أمين عام حلف شمال الأطلسي: انتصار بوتين يشكل خطراً علينا جميعاً
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إمداد واشنطن لكييف بأنظمة دفاع جوي سيجعل الصراع أكثر إيلاماً للجانب الأوكراني
السيد نصر الله: رسالة الضفة والقدس رسالة قوية جدا والمقاومة في الضفة والقدس تحتاج التضامن والدعم والحماية ولديها القدرة ان شاء الله على تغيير المعادلات
منذ 2 ساعة
11 October، 2022
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