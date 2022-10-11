السيد نصر الله: نوجه التحية ونعبر عن تقديرنا واجلالنا للشعب اليمني المؤمن والمحب لان الاحياء الذي شهدناه قبل ايام في مختلف المحافظات اليمنية الحرة وفي عشرات الساحات والملايين الذين حضروا واستمعوا لخطاب القائد العزيز والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وعبروا بكل الوسائل عن حبهم للرسول وهذا حال العالم العربي والعالم الاسلامي – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: نوجه التحية ونعبر عن تقديرنا واجلالنا للشعب اليمني المؤمن والمحب لان الاحياء الذي شهدناه قبل ايام في مختلف المحافظات اليمنية الحرة وفي عشرات الساحات والملايين الذين حضروا واستمعوا لخطاب القائد العزيز والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وعبروا بكل الوسائل عن حبهم للرسول وهذا حال العالم العربي والعالم الاسلامي