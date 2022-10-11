“لبنان القوي”: لن نشارك بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. ولتشكيل حكومة عملا بأحكام الدستور

قال تكتل “لبنان القوي” الثلاثاء ان “ورقة الأولويات الرئاسية التي أصدرها التيار الوطني الحر تشكل رؤية مستقبلية ليس فقط للرئاسة بل لإنهاض البلاد ونقلها من حال التفكك والإنهيار”، واعتبر أن “الورقة مشروع كامل لإعادة بناء الدولة والسعي الى الإنتظام العام وإستعادة دور لبنان في المنطقة والعالم، كما أنها مدخل للإتفاق على شخصية رئيس الجمهورية”.

واعلن التكتل إمتناعه عن “المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لإنتخاب رئيس للجمهورية”، واكد “ضرورة تشكيل حكومة عملا بأحكام الدستور”.

من جهته، أكد رئيس التيار النائب جبران باسيل أن “إنجاز ترسيم الحدود البحرية هو إنتصار للبنان”، واعتبر ان ذلك “هو تتويج لمسار طويل يعود الفضل فيه الى الجهد المتواصل والثبات في الموقف العمل الدؤوب لوزارة الطاقة منذ العام 2009″، ورأى أن “ما توصلنا إليه اليوم كان يمكن تحقيقه منذ العام 2013 لو لم يتم وضع العراقيل في الداخل وممارسة الضغوط من الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام