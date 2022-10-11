الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية (رئاسة الجمهورية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2022 - 19:14
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الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء مفاوضات الترسيم البحري
الرئاسة اللبنانية: بايدن أكد الوقوف الى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: فخامة الرئيس يجري مع فريق العمل قراءة نهائية لمذكرة التفاهم حول الترسيم
الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط لفرع الاستكشاف في شركة توتال بحضور وزير الطاقة وليد فياض
الرئيس ميقاتي يطلب من وفد الشركة الفرنسية المباشرة فورا بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يسلّم الرؤساء الثلاثة الورقة الاميركية التي تتضمن التعديلات المتعلقة بملف الترسيم
مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم: لبنان على مشارف انجاز ملف الحدود البحرية الذي سيعود بالمنفعة على اقتصاد لبنان
رئيس الحكومة الصهيونية يائير لابيد يعقد اجتماعاً للمجلس الوزاري يوم الأربعاء للمصادقة على العرض الاميركي حول الترسيم
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلة وتدنس باحات المسجد الاقصى المبارك لليوم الثاني على التوالي
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم شعفاط وضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
جيش الاحتلال الصهيوني يعلن مقتل أحد جنوده متأثراً بإصابته في عملية اطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شرفون" في نابلس
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يستقبل السفير الروسي ألكسندر روداكوف والوفد المرافق ويبحث معه التطورات المحلية والاقليمية
أمين عام حلف شمال الأطلسي: انتصار بوتين يشكل خطراً علينا جميعاً
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إمداد واشنطن لكييف بأنظمة دفاع جوي سيجعل الصراع أكثر إيلاماً للجانب الأوكراني
مجموعة السبع: سنعمل بتضامن وتنسيق لمعالجة الآثار السلبية للعدوان الروسي على استقرار الاقتصادي العالمي
الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية (رئاسة الجمهورية)
منذ 51 mins
11 October، 2022
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