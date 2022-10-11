الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية (رئاسة الجمهورية) – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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October 11 2022 - 19:14

الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية (رئاسة الجمهورية)

منذ 51 mins 11 October، 2022
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