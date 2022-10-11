سليمان فرنجية استقبل السفير الروسي

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف ونائب السفير مكسيم رومانوف والسكرتير الاول في السفارة ايفان ميدفيدسكي في حضور السيد انطوان مرعب، وكان بحث في مجمل التطورات الراهنة محلياً واقليمياً .

اثر اللقاء لفت روداكوف الى جمالية منطقة بنشعي ومناخها الرائع، موضحاً ان المباحثات مع رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه تمحورت حول العديد من القضايا لاسيما المستجدات الاخيرة وموضوع الاستحقاق الرئاسي في ظل فترة صعبة يمر بها لبنان وفي ظل أزمة اقتصادية ومالية، كما شدّد روداكوف على ضرورة ايجاد حل للمأزق الذي اوجد لبنان نفسه فيه لاسيما خلال السنوات الثلاث السابقة، مشيراً الى أن البحث تناول ايضاً العملية العسكرية في اوكرانيا.

ورداً على سؤال حول نظرة روسيا الاتحادية للاستحقاقات الحالية في لبنان، اكد السفير روداكوف “ان ما يحصل في لبنان مؤسف وهو بلد لا يستحق ذلك لأنه لطالما كان البلد الجميل الذي يشكل جسراً بين الشرق والغرب، ونحن نحاول دائماً التعاون مع القيادات اللبنانية التي زار عدد منها روسيا في السنوات الاخيرة، كما نتعاون بكل ما وسعنا ووفقا لامكانياتنا وبكل احترام مع الشعب اللبناني ومع المسؤولين لتخطي هذه الصعوبات والمشاكل.

المصدر: مراسل الموقع