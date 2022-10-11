باسيل سلم الراعي ورقة الاولويات الرئاسية: يجب أن تكون هناك بوليصة تأمين في حال الوقوع في الفراغ وهي حكومة كاملة المواصفات لاستلام صلاحيات الرئيس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2022 - 16:28

باسيل سلم الراعي ورقة الاولويات الرئاسية: يجب أن تكون هناك بوليصة تأمين في حال الوقوع في الفراغ وهي حكومة كاملة المواصفات لاستلام صلاحيات الرئيس

منذ 2 ساعة 11 October، 2022
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