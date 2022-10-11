باسيل سلم الراعي ورقة الاولويات الرئاسية: يجب أن تكون هناك بوليصة تأمين في حال الوقوع في الفراغ وهي حكومة كاملة المواصفات لاستلام صلاحيات الرئيس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2022 - 16:28
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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يسلّم رئيس الجمهورية الصيغة الأميركية حول الترسيم
رئاسة الجمهورية: نعتبر أن الصيغة النهائية للعرض الأميركي مرضية للبنان لا سيما وانها تلبي المطالب اللبنانية
رئاسة الجمهورية: الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين
رئاسة الجمهورية أملت أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن
بو صعب من بعبدا : ملف الترسيم أنجز بالنسبة للبنان وأصبح في عهدة رئيس الجمهورية
بو صعب: ليس هناك اتفاق أو معاهدة او تقاسم ثروات مع الجانب الاسرائيلي في ملف الترسيم
بو صعب من عين التينة : لا نقاش أو تعديلات بعد حول المسودة الأميركية وهي في صيغتها النهائية
بو صعب من عين التينة: سيكون هناك موقف موحد للبنان بشأن الرد على المسودة الأميركية
بو صعب من عين التينة: الموقف الوطني الموحد أعطى لبنان قوة في التفاوض
الرئيس ميقاتي طلب من ممثلي شركة توتال المباشرة بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا
الوزير وليد فياض: نحن كوزارة طاقة معنيون بالتنقيب وتوتال ستحضر الخطة وسنتأكد أنها اكثر خطة سريعة
رئيس وزراء العدو يائير لابيد : توصلنا إلى اتفاق تاريخي بشأن الخط البحري مع لبنان
اعلام العدو: عملية اطلاق النار قرب نابلس تزامنت مع مسيرة للمستوطنين قرب مستوطنة "شافي شمرون"
اعلام العدو: فلسطينيون يستقلون مركبة اطلقوا النار باتجاه جنود الجيش قرب مستوطنة "شافي شمرون" ومعلومات عن انسحاب المنفذين
اقتحامات كبيرة لباحات المسجد الأقصى بعد دعوات لتنفيذ أكبر اقتحام اليوم منذ الـ67
شرطة الاحتلال الاسرائيلي تعتقل المرابطة نفيسة خويص من أمام باب المجلس بعد إبعادها عن باب السلسلة
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرغيلافروف: موسكو تحث على عدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع
الدفاع الروسية: واصلنا اليوم استهداف القيادة العسكرية ونظام الطاقة في أوكرانيا باسلحة عالية الدقة
إدارة خيرسون المنضمة مؤخرا لروسيا: أفشلنا محاولات القوات الأوكرانية اختراق دفاعاتنا ومحاولتهم لضرب جسر أنتونوفسكي
المستشار الألماني: أسعار الغاز في الأسواق أعلى مما يمكن تحمله ونأمل التمكن من اجتياز هذا الشتاء بأمان
اليابان ترفع القيود المفروضة على دخول البلاد بسبب فيروس كورونا
باسيل سلم الراعي ورقة الاولويات الرئاسية: يجب أن تكون هناك بوليصة تأمين في حال الوقوع في الفراغ وهي حكومة كاملة المواصفات لاستلام صلاحيات الرئيس
منذ 2 ساعة
11 October، 2022
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