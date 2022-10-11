باسيل: سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وهدفها تأمين أوسع تأييد لمرشح معين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2022 - 00:22

باسيل: سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وهدفها تأمين أوسع تأييد لمرشح معين

منذ 2 ساعة 10 October، 2022
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