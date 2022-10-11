هيئة ادارة السير: توقف معاملات تسجيل السيارات لهذا الاسبوع أيضا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2022 - 00:22

هيئة ادارة السير: توقف معاملات تسجيل السيارات لهذا الاسبوع أيضا

منذ 2 ساعة 10 October، 2022
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