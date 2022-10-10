قوى الامن: مطلوب بجرم سرقة في قبضة مفرزة النبطية القضائية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية لملاحقة المطلوبين للقضاء.

بتاريخ 9-10-2022، توافرت معلومات لهذه المفرزة عن مكان تواجد أحد المطلوبين في بلدة بفروه / قضاء النبطية.

على الأثر، قامت دورية من مفرزة النبطية القضائية بمداهمة مكان إقامته وألقت القبض عليه، ويدعى:

– ق. ر. (مواليد عام 2001، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات سرقة خزانات وأسلاك نحاسية من منطقة مرجعيون، بالاشتراك مع (أ. أ. من مواليد عام 1991، لبناني) -العمل مستمر لتوقيفه.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام