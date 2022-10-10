النمر في احتفال تخرج طلاب في الهرمل: لبذل كل الجهود لضمان استمرارية القطاع التعليمي

نظمت التعبئة التربوية في حزب الله في الهرمل، احتفال التخرج السنوي للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية والطلاب الناجحين بشهادة الإجازة الفنية، وذلك في مجمع سيد الشهداء.

حضر الإحتفال النائب إيهاب حمادة ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر وأهالي الطلاب ومدراء وأساتذة المدارس الرسمية والخاصة ورؤساء البلديات وشخصيات سياسية وحزبية ودينية. وتخلله استعراض لـ250 طالبا وطالبة.

والقى النمر كلمة طالب فيها “ببذل كل الجهود اللازمة لضمان استمرارية القطاع التعليمي”.

وطالب وزير المالية تحديدا ب “العمل على إيجاد حل لمشكلة قبض معلمي قضاء الهرمل لرواتبهم، بعد أن أغلقت المصارف فروعها في الهرمل”.

وأكد أن “حل الأزمة التي يعيشها البلد اليوم يفرض على الدول استثمار موارده في إطار الحماية التي تؤمنها المقاومة”.

ثم سلم النائب حمادة مع المدراء شهادات التخرج للطلاب المشاركين في الحفل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام