بيرم أطلق منصة توفير فرص العمل في قطر

أطلق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم منصة توفير فرص العمل في قطر، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بالوزارة.

واستعرض بيرم الخطوات والاتصالات والمشاورات التي اجراها مع وزير العمل القطري ومسؤولين في عدة قطاعات عمل في قطر ومع المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم رئيسا الجمهورية والحكومة، عدد من الوزراء المعنيين والمدير العام للامن العام، لتسهيل هذا الامر، مشيرا الى انه “تلقى كل تأييد منهم وإستعدادهم في تقديم كل التسهيلات في سبيل انجاح هذه الخطوة المتعلقة بالتوظيف القطري”.

وتحدث بيرم عن آلية استخدام هذه المنصة وطلب التوظيف في العديد من القطاعات وفي مقابل ذلك فان دور الشركات القطرية هو الدخول إلى المنصة والبحث عن مطلبهم ويرون كم شخصا هو مؤهل للوظيفة. وأكد أن “لا دور لنا في عملية التوظيف، ونحن على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، والتعاطي سيكون بين القطاع الخاص والشباب اللبناني”، مضيفا “أن الدور الذي عملناه هو تأمين المنصة، والتعاون مع وزارة العمل القطرية للبحث في الشكاوى من الجانبين”، مشددا على ان “لا دور لوزارة العمل غير ذلك على الاطلاق”، ومؤكدا ان “هذا الموضوع متاح لاي مواطن لبناني وفي كل المناطق اللبنانية”.

وقال: “إن ما يهم القطريون هو الكفاءة والخبرة لانجاح المونديال اولا والوظائف المستدامة ايضا”، لافتا الى ان “العدد المطلوب كبير للوظائف”،