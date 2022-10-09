مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 9-10-2022

لبنانُ قامَ بما عليه ، وقالَ كلمتَه الجامعةَ الحاسمةَ في ملفِ الترسيم ، وهو غيرُ معنيٍّ بكلِّ هذا التخبطِ والارباكِ على الطرفِ الاخر، فبعدَ التهديداتِ التي أطلقَها وزيرُ حربِ العدوِ تجاهَ لبنان ، وارتعدَ منها المستوطنونَ قبلَ غيرِهم ، عادَ بني غانتس للحديثِ عن فرصةٍ لتوقيعِ الاتفاقِ معَ لبنان قريبا، في وقتٍ نقلت وسائلُ اعلامِ العدوِ أنَّ تل أبيب طلبت من هوكشتاين ابلاغَ لبنانَ رسالةً بأنها لا تريدُ حرباً، وأنَّ ما قامت به شركةُ انيرجين من ضخٍّ تجريبيٍّ عكسيٍّ هو جزءٌ من عمليةِ تشغيلِ المنصة، وليسَ بدءاً للانتاج. حرصٌ اسرائيليٌ على اظهارِ أنهم ما زالوا يعملونَ تحتَ سقفِ حمايةِ ثروةِ لبنانَ النفطيةِ التي حَددتها المقاومة.

في فلسطينَ المحتلة، لا سقفَ في معركةِ المقاومةِ المفتوحةِ معَ الاحتلال ، مقاومٌ يترجلُ من عربتِه بكلِّ ثقةٍ وشجاعة، يطلقُ النارَ على الجنودِ الصهاينةِ عندَ حاجزِ شعفاط شمالَ شرقِ القدس، فيقتلُ مجندةً ويصيبُ آخرَ وحالتُه حرجةٌ، ثُمَّ يتوارى عن الانظارِ أمامَ أعينِ جنودِ الاحتلالِ المصدومين ، متسبباً باستنفارٍ في صفوفِ الجيشِ الصهيوني الذي أطلقَ عمليةَ بحثٍ واسعةً عن المنفذِ في القدس، فيما قادتُهُ يُطلقونَ التهديداتِ بعمليةٍ أمنيةٍ واسعةٍ في الضفةِ الغربية.

على الجبهةِ الروسيةِ_ الاوكرانية ، الحربُ تدخلُ مرحلةً جديدةً من المواجهة، الرئيسُ فلاديمر بوتين يعيّنُ قائداً جديداً لقواتِه كانَ خاضَ حربَ الشيشان ، وحصلَ على وسامٍ لخدمتِه في سوريا ، في وقتٍ عادت وبسرعةٍ قياسيةٍ حركةُ القطارتِ الى جسرِ القرم بعدَ ساعاتٍ من عمليةِ تفجيرِه بشاحنةٍ مفخخةٍ وصفتها القيادةُ الروسيةُ بانها خروجٌ على كلِّ قواعدِ اللعبة.

المصدر: قناة المنار