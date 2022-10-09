التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد نهر ابراهيم المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2022 - 18:00
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جيش العدو يقر بمقتل مجندة وإصابة عسكريين 2 أحدهما بحال الخطر في عملية إطلاق نار عند حاجز شعفاط في القدس المحتلة
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية والقدس يؤكد الجهوزية الدائمة للتصدي لجرائم العدو
رئيس لجنة أهالي أسرى القدس: 20 معتقلاً من القدس المحتلة بعد عملية حاجز مخيم شعفاط شرق المدينة
إعلام العدو عن وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني: نقترب من القيام بعملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية
يديعوت أحرنوت: مجموعات هاكر تتمكن من تعطيل مواقع شركة "انرجيان" ومسارات الغاز الإسرائيلية
شركة "انرجيان" تعلن بدء ضخ الغاز بشكل تجريبي من الشاطئ عبر نظام الأنابيب تحت الماء إلى منصة كاريش
موقع أكسيوس عن مسؤولين صهاينة: "إسرائيل" أبلغت لبنان أن تدفق الغاز جزء من عملية تشغيل منصة كاريش وليس لبدء الإنتاج
وزير حرب العدو لقناة "كان" العبرية: هناك فرصة لتوقيع الاتفاق مع لبنان قريباً لكن إذا تعرضنا لهجوم سيكون ردنا حاسماً
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تابع ملف الإصابات بالكوليرا مع وزير الصحة ودعا إلى اجتماع وزاري مطلع الأسبوع للبحث فيه
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض يجول في محافظة الشمال لمتابعة تفشي وباء الكوليرا في المنطقة
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى: لبنان لن يسمح بدخول الثقافة الصهيونية إليه ولو بطريقة مقنعة
الشيخ علي الخطيب: استخراج ثروات لبنان النفطية هو خشبة خلاص الوطن مما يتخبط به من أزمات وتحرير هذه الثروات واجب وطني
المفتي الشيخ أحمد قبلان: التسوية الوطنية ضرورة لرئيس قوي بالخيارات والثروة البحرية النفطية أصل السيادة الإنقاذية للبنان
رئيس الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري: يجب الاستعداد لمواجهة التهديدات المختلفة التي يشنها الأعداء ضد شعبنا
إصابة مواطن يمني ونفوق عدد من المواشي في انفجار لغم من مخلفات العدوان شمال مديرية التحيتا في الحديدة
ائتلاف إدارة الدولة في العراق يبدي استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة
نيويورك تايمز عن مسؤول أوكراني كبير: المخابرات الأوكرانية هي من دبرت تفجير جسر القرم بقنبلة محملة على شاحنة
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين يوقع مرسوماً يفوض جهاز أمن الدولة الفدرالي بتنظيم وحماية النقل والعبور عبر جسر القرم
الكرملين: العمل داخل إطار "أوبك+" يوازن الفوضى التي تبثها الولايات المتحدة في سوق الطاقة العالمية
رئيس وزراء التشيك: من الضروري التعامل مع دول خارج أوروبا كأميركا وأذربيجان لمساعدتنا في استبدال الغاز الروسي
وزارة الدفاع الأرمينية: جنودنا تعرضوا لإطلاق نار من القوات الأذربيجانية في الجزء الشرقي من المنطقة الحدودية
التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد نهر ابراهيم المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة
منذ 2 ساعة
9 October، 2022
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