التحكم المروري: قتيل و3 جرحى نتيجة إصطدام فان بشجرة وصدم أحد المارة قرب الكنيسة الزعرورية باقليم الخروب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2022 - 19:48

التحكم المروري: قتيل و3 جرحى نتيجة إصطدام فان بشجرة وصدم أحد المارة قرب الكنيسة الزعرورية باقليم الخروب

منذ 43 mins 7 October، 2022
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