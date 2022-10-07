التحكم المروري: قتيل و3 جرحى نتيجة إصطدام فان بشجرة وصدم أحد المارة قرب الكنيسة الزعرورية باقليم الخروب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2022 - 19:48
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي ويبعث معه الشؤون العامة
الرئيس عون: لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الموفد الاميركي لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة
الرئيس عون: الأولوية يجب ان تكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لان وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس
حسام زكي: جامعة الدول العربية تؤيد لبنان في ملف الترسيم والحفاظ على حقوقه
قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ انتشاراً واسعاً في محيط المسجد الأقصى المبارك وعلى مداخله وتمنع المصلين من الدخول
إصابة 18 فلسطينياً بجروح خلال قمع جيش الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن وبيتا شرقي نابلس
إصابة 13 فلسطينياً بالرصاص المطاطي خلال المــواجــهات مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية
قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي بالضرب والقنابل على قاطفي ثمار الزيتون في حي وادي الربابة بسلوان جنوب المسجد الأقصى
30 أسيراً إدارياً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري
مصادر فلسطينية: استشهاد الفتى عادل ابراهيم الحج عادل داوود من قلقيلية متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في البيرين
انفجار عبوة مزروعة في سيارة وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي
رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين: الدول الأوروبية مصممة على حماية أوكرانيا طالما كان ذلك لازما
فون دير لاين: ماضون في تنويع مصادر الغاز والابتعاد عن المصادر الروسية
التحكم المروري: قتيل و3 جرحى نتيجة إصطدام فان بشجرة وصدم أحد المارة قرب الكنيسة الزعرورية باقليم الخروب
منذ 43 mins
7 October، 2022
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