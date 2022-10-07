التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور سيارة على اوتوستراد جسر الاولي في صيدا تسبب بزحمة سير كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2022 - 19:48

التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور سيارة على اوتوستراد جسر الاولي في صيدا تسبب بزحمة سير كثيفة في المحلة

منذ 44 mins 7 October، 2022
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