الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تمنع اي تفسيرات لا تنطبق على الاطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2022 - 16:12

الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تمنع اي تفسيرات لا تنطبق على الاطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم

منذ 2 ساعة 6 October، 2022
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