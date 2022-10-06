في اليوم العالمي لصحة القلب تعرف على مشكلة رفة القلب وعلاقتها بكهرباء القلب – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 6 2022 - 13:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس ميقاتي من بكركي: الترسيم على مشارف الإنجاز وعندما نتوحّد ونصدر قراراً واحداً نكون أقوى
"يديعوت": لابيد سيعرض أمام الكابينيت خلال جلسته ظهر اليوم صيغة الإتفاق مع لبنان
الرئيس بري يدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل
النائب علي فياض: نرجّح تشكيل الحكومة قبل انقضاء مهلة العهد الرئاسي وآن الأوان لإقرار الكابيتال كونترول
إعلام الأسرى: 900 أسير في سجن عوفر يرجعون صباحا وجبات الطعام تضامنًا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام
حكومة الاحتلال تعلن استمرار حالة التأهب خشية من احتمال حدوث عمليات فلسطينية انطلاقاً من مناطق الضفة
حركة حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها وتؤكد على المضي كشركاء في المقاومة
لجان المقاومة تهنئ حركة الجهاد بذكرى انطلاقتها وتؤكد أنها شكّلت إضافة نوعية وكمية للمقاومة
مجلس الأمن يدعو أطراف الصراع في اليمن إلى تمديد الهدنة والعودة إلى المفاوضات لإنهاء الحرب
رئيسا وزراء العراق والأردن يضعان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي
المندوب الروسي إلى محادثات فيينا توقع عودة التفاوض بشأن ملف إيران النووي منتصف الشهر المقبل
الخارجية الروسية: ندرس كل الخيارات لاكتشاف أسباب الهجمات "الإرهابية" على خط نورد ستريم
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفّض النظرة المستقبلية للديون السيادية البريطانية من مستقرةّ إلى سلبية
النفط الإيرانية: فرض عقوبات على إيران وروسيا ينعكس على الدول الغربية بشكل سلبي
وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم تخفيف العقوبات على فنزويلا للسماح لشركة "شيفرون" بتصدير النفط
الخارجية الروسية: تصريحات ألمانيا بشأن التخلي عن الغاز الروسي تؤكد أن برلين تتبع الإملاءات الأمريكية
ألمانيا: تسرّب في إحدى محطاتنا النووية
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان صباحا بعد التصعيد الأميركي في المنطقة
خفر السواحل اليوناني: إنقاذ قرابة 30 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة كيثيرا
وزارة الصحة الروسية تسجل رسميا أول دواء محلي مضاد للجدري
في اليوم العالمي لصحة القلب تعرف على مشكلة رفة القلب وعلاقتها بكهرباء القلب
منذ 22 mins
6 October، 2022
صفحات منوعة
-
علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
اليوم العالمي لصحة القلب
قحة القلب
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}