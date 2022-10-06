في اليوم العالمي لصحة القلب تعرف على مشكلة رفة القلب وعلاقتها بكهرباء القلب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2022 - 13:40

في اليوم العالمي لصحة القلب تعرف على مشكلة رفة القلب وعلاقتها بكهرباء القلب

منذ 22 mins 6 October، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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