حمية: لاعادة أموال المودعين إلى أصحابها

أقيم في القنصلية اللبنانية في كندا استقبال بدعوة من قنصل لبنان طوني عيد في حضور حشد من أبناء الجالية اللبنانية في مونتريال، ترحيبا بوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية والوفد المرافق، بعد مشاركته في الاجتماع الحادي والاربعين لمنظمة الطيران المدني الدولية.

وبالمناسية، قال حمية “لبنان لا يمكن أن يحيا إلا بجناحيه لا بد أن يضاف اليها ان الاغتراب هو ركن أساسي من أركان قيام الدولة ونهوض الوطن”، واعتبر أن “عامل الثقة لدى المغترب تجاه وطنه هو الأساس الذي لا بد أن نعمل كمسؤولين بأن يتجذر لديه، عبر ما يقوم به المسؤول أثناء أداء مهماته العامة”.

وأضاف حمية “انطلاقاً من هنا، وبناء على هذه الرؤية التي نحملها، كان لا بد للاداء في وزارة الأشغال العامة والنقل ، من أن يرتكز على أمرين: اولاهما تحسين العمل في المرافق العامة التابعة لها واتصويبها، وثانيهما يعنى بالإصلاح الذي يعد حاجة ماسة لتطويرها وتفعيل العمل فيها”.

ولفت حمية الى ان “من عوامل الثقة التي ينبغي تعزيزها لدى المغتربين هي السعي المستمر على صعيد العمل الحكومي الى ان تعود أموال المودعين في المصارف اللبنانية إلى أصحابها، ومن دون أي انتقاص”، ودعا “المغتربين الى ألا يفقدوا ثقتهم بوطنهم مطلقا لكونهم من دعائم قيامة لبنان الأساسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام