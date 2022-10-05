وكالة الأنباء الكويتية: أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2022 - 13:32

وكالة الأنباء الكويتية: أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

منذ 41 mins 5 October، 2022
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