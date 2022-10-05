وكالة الأنباء الكويتية: أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2022 - 13:32
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نائب رئيس مجلس النواب: تم تسليم ردّ على العرض الأميركي للسفيرة الأميركية وهو بات بعهدة الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين
إلياس بوصعب: الكيان الصهيوني يدرك تمام ان هناك مقاومة في لبنان تمنعه من إنتاج غاز وهذا عامل قوة للبنان
الرئيس بري مهنئاً الرئيس السوري بذكرى حرب تشرين: نجدد دعمنا لسوريا في معركة الدفاع عن عروبة الجولان ومكافحة الإرهاب
الرئيس بري: لنا ملء الثقة بأن سوريا ستخرج منتصرة وأكثر قوّة ووحدة وتشرين هو العبرة والدرس
مواطن يطلق النار على بنك بيروت في جبيل بعد منعه من قبل الحرس المولج حماية المصرف من الدخول من دون موعد مسبق
النائبة سينتيا زرازير تعتصم مع محاميها داخل بنك بيبلوس في منطقة انطلياس للمطالبة بثمانية آلاف دولار كجزء من وديعتها
مودعون يعتصمون أمام مصرف لبنان للمطالبة بالحصول على حقوقهم ويحذرون من التصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى في ما يسمى بـ"عيد الغفران" بحماية مشددة من قوات الاحتلال
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران رفضا لتصريحات تنطوي على تدخل من الخارجية البريطانية
القوات المسلحة السورية تنفذ مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية في ظروف تحاكي في طبيعتها المعركة الحقيقية
الرئيس الروسي يوقّع رسمياً على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون الى قوام روسيا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الدعوة الى حرام روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن هي اقتراح مجنون وسيدمر المجلس
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الغرب يسعى لتغيير جوهر مجلس الأمن من أجل تقليل دوره في الشؤون الدولية
سكرتير مجلس الأمن الروسي: أعمال التخريب التي تعرض لها السيل الشمالي إرهاب دولي وعواقبها على سكان أوروبا
نيكولاي باتروشيف: واشنطن وحلفاؤها يسعون للمماطلة في حلّ الصراع الأوكراني ونقله الى أراضي روسيا
السفير الروسي لدى واشنطن: إرسال أميركا المزيد من الأسلحة الى أوكرانيا تهديد فوري للمصالح الروسية الاستراتيجية
وزارة الحرب الأميركية: راجمات صواريخ "هيمارس" التي يتم نقلها الى أوكرانيا تسمح بضرب الغالبية العظمى من الأهداف الروسية
شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم: روسيا ستستأنف شحنات الغاز إلى إيطاليا بعد تعليقها بسبب "مشكلة" في النمسا
الرئيس الأميركي السابق يطلب من المحكمة العليا منع وزارة العدل من فحص وثائق تحمل ختم سرية صودرت من منزله في فلوريدا
جيشا كوريا الجنوبية وأميركا يطلقان 4 صواريخ أرض-أرض ردّاً على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً متوسط المدى فوق اليابان
مستشار الأمن القومي الإثيوبي: الحكومة وافقت على دعوة الاتحاد الأفريقي لمحادثات سلام مع متمردي منطقة تيغراي
رئيس الوزراء الأرميني يعلن أن أذربيجان أفرجت عن 17 أسير حرب من جنوده بوساطة أميركية
وكالة الأنباء الكويتية: أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء
منذ 41 mins
5 October، 2022
وكالة الأنباء الكويتية
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