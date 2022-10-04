الادعاء على “مجلس الإنماء والإعمار” ورئيسه بعد معاينة مكب النفايات بطرابلس

دعت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار على مجلس الإنماء والإعمار وعلى رئيسه، وذلك سندا للمادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقد أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان ادعاء القاضية نصار جاء بعد انتقالها إلى مكب النفايات في طرابلس لمعاينته و الكشف عليه، لاسيما لتبيان وجود مخاطر من انبعاث الغاز منه و الحرائق التي تشتعل فيه دورياً، وذلك تمهيداً لاتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لمنع الضرر، وتابعت “قررت نصار تعيين حارس قضائي عليه و الإستعانة بخبيريَن متخصصَين لإجراء الكشف اللازم بالسرعة الممكنة وإبلاغ الوزارات المختصة لرفع الخطر في حال وجوده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام