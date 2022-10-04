اقتحامات متنقلة للمصارف من قبل المودعين

سجلت اليوم العديد من الاقتحامات لبعض فروع المصارف من قبل مودعين للمطالبة بالحصول على اموالهم،ففي منطقة شتورة اقتحم مودع مصرف BLC مطالبا بوديعته، وبحسب “جمعية المودعين فالمودع علي الساحلي متقاعد من قوى الامن الداخلي وهو طالب سابقا المصرف مرات عدة بتحويل مبلغ اربعة الاف وثلاثمئة دولار لابنه في اوكرانيا الدي تم فصله من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط بالاضافة الى طرده من مسكنه،وقد استطاعت العناصر الأمنية توقيف المودع داخل المصرف.

وفي الشَّمال عَمَدَت مجموعةٌ مِنْ مُوظّفِي شركةِ قاديشا على اقتحامِ فَرْعِ مصرِف FNB في طرابلس لِلمُطالبةِ بِحقوقِهِم، كما حصلت عملية اقتحام لاحد المصارف في صور.

المصدر: قناة المنار