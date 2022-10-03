رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي من بعبدا: الأعمدة الأساسية التي نريدها في الاتفاق موجودة، وموقفنا موحّد من أجل لبنان، وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 17:12
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الإمام السيد علي الخامنئي: الأحداث الأخيرة هي من تخطيط اميركا والكيان الصهيوني وذيولهما والشعب الإيراني ظُلم لكنه قوي
الإمام الخامنئي: حادثة وفاة الفتاة الشابة كانت مريرة واحرقت قلبي لكن رد الفعل دون اي تحقيق كان غير طبيعي
الإمام الخامنئي: هل دافعت وسائل الاعلام الغربية والسعودية عن أعمال الشغب في تلك البلدان وقدمت لهم المساعدات الالكترونية
الرئيس ميشال عون: لبنان سيحدد موقفه من عرض هوكشتاين بالتشاور مع بري وميقاتي ولن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الاسرائيلي
رئيس مجلس النواب نبيه بري من قصر بعبدا حول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية: قمحة ان شاء الله
ميقاتي من بعبدا: الأعمدة الاساسية التي نريدها موجودة في الاتفاق وموقفنا موحد من أجل لبنان وسنرسل الرد الى هوكشتاين
النائب الياس بو صعب من بعبدا: القوة في لبنان تكمن في معادلة الشعب والجيش والمقاومة ووحدة الموقف اللبناني
بوصعب: وحدنا الملاحظات لرفع التقرير الى هوكشتاين والعمل متواصل ليل نهار ونأمل الجواب النهائي قبل انتهاء الاسبوع
بو صعب: وصلنا الى كل شيء نطالب فيه في ملف ترسيم الحدود البحرية والعدو الاسرائيلي لن يقبض من لبنان اي ليرة
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: نحن اليوم في طور إنجازات على مستوى بلدنا وعلى مستوى ترسيم حدودنا
السيد صفي الدين: الاسرائيلي هو الخائف والمُربك لان التهديدات التي أطلقتها المقاومة هي ليست كلامًا بل حقيقة وصدق وواقع
السيد ابراهيم أمين السيد: فضل المجاهدين والشهداء وعوائلهم هو فضل عظيم ونشهد من خلاله تبدلات على مستوى المنطقة بأسرها
النائب محمد رعد: لا يمكن أن نغفل عن حقنا ونحن نعرف أن الصراع مع العدو الإسرائيلي سيبقى قائمًا حتى لو رُسّمت حدودنا
السيد ابراهيم أمين السيد: فضل المجاهدين والشهداء وعوائلهم هو فضل عظيم ونشهد من خلاله تبدلات على مستوى المنطقة بأسرها
النائب محمد رعد: لا يمكن أن نغفل عن حقنا ونحن نعرف أن الصراع مع العدو الإسرائيلي سيبقى قائمًا حتى لو رُسّمت حدودنا
الفصائل الفلسطينية تنعى الشهيدين وتدعو لتصعيد ضربات المقاومة ردًا على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين
استشهاد شابين فلسطينيين واصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الجلزون في رام الله
سرايا القدس- كتيبة نابلس: مجاهدونا تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في شارع القدس بنابلس بصليات من الرصاص والانسحاب بسلام
بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المركز التعليمي في كابول إلى 43 شهيدا
الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوقة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي خلال الشتاء المقبل
منظم الطاقة البريطاني: بريطانيا تواجه نقصاً في الغاز ما يهدد قطاع إنتاج الكهرباء
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لا يشكل أولوية في الوقت الحالي
المرشح اليساري (لويس لولا دا سيلفا) يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية متقدما على جايير بولسونارو
رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي من بعبدا: الأعمدة الأساسية التي نريدها في الاتفاق موجودة، وموقفنا موحّد من أجل لبنان، وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي
منذ 2 ساعة
3 October، 2022
ميقاتي
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