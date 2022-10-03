الإمام الخامنئي: الرد لا يكون بزعزعة الأمن وإضرام النار في المساجد ولم تكن تحركات طبيعية بل أعمال شغب مخطط لها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 13:48
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الرئيس عون يستقبل الرئيسين بري وميقاتي للبحث في إعداد الرد اللبناني على مقترحات الموفد الاميركي حول ملف الترسيم
الرئيس ميشال عون: لبنان سيحدد موقفه من عرض هوكشتاين بالتشاور مع بري وميقاتي ولن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الاسرائيلي
النائب الياس بو صعب: وصلنا الى كل شيء نطالب فيه في ملف ترسيم الحدود البحرية والعدو الاسرائيلي لن يقبض من لبنان اي ليرة
الرئيس نبيه بري: ندعو للتوافق بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولعدم الوقوع في فخ الفراغ الرئاسي الذي لن تنجو منه أي جهة
استشهاد شابين فلسطينيين واصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الجلزون في رام الله
الفصائل الفلسطينية تنعى الشهيدين وتدعو لتصعيد ضربات المقاومة ردًا على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين
سرايا القدس- كتيبة نابلس: مجاهدونا تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في شارع القدس بنابلس بصليات من الرصاص والانسحاب بسلام
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: قواتنا قادرة على حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني
المجلس السياسي الأعلى: قواتنا المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار وستضع منشآت العدوان في مرمى نيرانها
القوات اليمنية: على شركات النفط بالإمارات والسعودية المغادرة ما دامت دول العدوان لا تلتزم بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه
الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوقة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي خلال الشتاء المقبل
منظم الطاقة البريطاني: بريطانيا تواجه نقصاً في الغاز ما يهدد قطاع إنتاج الكهرباء
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لا يشكل أولوية في الوقت الحالي
المرشح اليساري (لويس لولا دا سيلفا) يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية متقدما على جايير بولسونارو
بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المركز التعليمي في كابول إلى 43 شهيدا
الإمام الخامنئي: الرد لا يكون بزعزعة الأمن وإضرام النار في المساجد ولم تكن تحركات طبيعية بل أعمال شغب مخطط لها
منذ 8 mins
3 October، 2022
عاجل
الإمام الخامئني
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