الإمام الخامنئي: الرد لا يكون بزعزعة الأمن وإضرام النار في المساجد ولم تكن تحركات طبيعية بل أعمال شغب مخطط لها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 13:48

الإمام الخامنئي: الرد لا يكون بزعزعة الأمن وإضرام النار في المساجد ولم تكن تحركات طبيعية بل أعمال شغب مخطط لها

منذ 8 mins 3 October، 2022
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