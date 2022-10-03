الرئيس ميشال عون: لبنان سيحدد موقفه من عرض هوكشتاين بالتشاور مع بري وميقاتي ولن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 13:46

الرئيس ميشال عون: لبنان سيحدد موقفه من عرض هوكشتاين بالتشاور مع بري وميقاتي ولن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الاسرائيلي

منذ 23 mins 3 October، 2022
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