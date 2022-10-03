الامام السيد علي الخامنئي: الأحداث الأخيرة هي من تخطيط أميركا والكيان الصهيوني وذيلوهما والشعب الايراني ظُلم لكنه قوي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 13:46

الامام السيد علي الخامنئي: الأحداث الأخيرة هي من تخطيط أميركا والكيان الصهيوني وذيلوهما والشعب الايراني ظُلم لكنه قوي

منذ 40 mins 3 October، 2022
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