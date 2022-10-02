حرب كلامية بين لابيد ونتانياهو، وأوساط صهيونية : السيد نصرالله حقق ما يريد

أقرَّت اوساطٌ صهيونية أنَّ” المعادلات التي وضعها الامينُ العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في النزاع البحري معَ الاحتلال كانت الحاضرَ الاولَ في الاتفاقِ حولَ ترسيمِ الحدودِ البحرية بينَ الجانبين، وسطَ توقعاتٍ بانجازِ الاتفاقِ في وقتٍ قريب”.

من جهته اعلن رئيس حكومة العدو السابق بنيامين نتنياهو انَ”ايَ اتفاقٍ بشأنِ ترسيمِ الحدودِ البحريةِ مع لبنان لن يكونَ ملزماً له في حالِ وصلَ الى السلطةِ مرةً اخرى”.

وفي تغريداتٍ له على حسابه في موقع تويتر هاجمَ نتنياهو رئيسَ حكومةِ العدو الحالي يائير لبيد بالقول:”لقد استسلمَ لابيد بشكلٍ مخجلٍ لتهديداتِ نصر الله، إنه يمنحُ حزبَ الله أرضاً ذاتَ سيادةٍ لدولةِ إسرائيلَ معَ خزانِ غازٍ ضخمٍ يخصُكم يا مواطني إسرائيل”. وتابعَ نتنياهو”يفعلُ لبيد ذلك بدون مناقشةٍ في الكنيست وبدونِ استفتاء. ليس له تفويضٌ لتسليمِ الأراضي والأصولِ السياديةِ لدولةٍ معاديةٍ التي نمتلكُها جميعًا بحسَبِ قولِ نتانياهو”.

المصدر: قناة المنار