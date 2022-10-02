جيش الإحتلال الصهيوني يعلن إصابة أحد جنوده بجراح طفيفة بعملية إطلاق نار استهدفت قواته ومستوطنين قرب مستوطنة ايتمار قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2022 - 20:10

جيش الإحتلال الصهيوني يعلن إصابة أحد جنوده بجراح طفيفة بعملية إطلاق نار استهدفت قواته ومستوطنين قرب مستوطنة ايتمار قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

منذ 21 mins 2 October، 2022
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