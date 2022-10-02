إعلام العدو: نصر الله لديه القدرة على قتل مئات بل الاف الإسرائيليين، من المهم التأكيد على أن نأخذه و تهديداته على محمل الجد، الذهاب نحو توقيع الإتفاقية و منع الحرب هو الخيار الأفضل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2022 - 20:10
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النائب محمد رعد: لولا جهوزيّة المقاومة لما أُرغم العدو الصهيوني على الاعتراف بحقوق لبنان
النائب حسن فضل الله: لن تمر أي ضريبة تطال الشعب بالموازنة ولن نقبل برفع الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة
الشيخ نبيل قاووق: انتخاب رئيس جديد للجمهورية بإرادة وطنية يشكّل فرصة حقيقية لإنقاذ البلد
الوزير علي حمية رعى توقيع مذكرة تفاهم بين مديريتي الطيران المدني اللبناني والإيطالي في كندا
الوزير حمية من كندا: الانتهاكات الاسرائيلية تهدد سلامة الطيران المدني
النائب غازي زعيتر: لضرورة التفاهم على رئيس يجمع ولا يفرق ويتحلى بمواصفات التضامن الوطني
أوساط صهيونية: معادلات السيد نصر الله كانت العامل الحاسم بدفع الاميركيين والاسرائيليين للإقرار بحقوق لبنان
رئيس وزراء العدو الإسرائيلي: نجري مداولات حول اللمسات الأخيرة لترسيم الحدود مع لبنان
رئيس الاستخبارات الإسرائيلي السابق آموس يادلين: نصرالله حصل على كل ما يريد وإسرائيل تخلت عن معايير أكثر من لبنان
سرايا القدس: مجموعات جبع وكتائب شهداء الأقصى ومجموعة الشهيد الفاخوري تستهدف قوات الاحتلال المتمركزة في مستوطنة ترسله
إعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح جراء إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار جنوب نابلس
هيئة الأسرى: إدارة سجن رامون تحتجز أهالي الأسرى في قاعة الزيارة وتمنعهم من الخروج وتغلق السجن بالكامل
الحركة الأسيرة: نحذر من المساس بأهالي الأسرى في سجن رامون ونحمل إدارة السجون كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار احتجازهم
وكالات: وزيرا خارجية العراق وسلطنة عمان يبلغان وزير الخارجية الإيراني الإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية
الدفاع الروسية: مقتل مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية
المحكمة الدستورية الروسية قضت بقانونية معاهدات ضمّ الأراضي الأوكرانية التي وقع عليها بوتين
وزير الحرب الأمريكي تعليقا على طلب أوكرانيا الانضمام للناتو: نحتاج موافقة جميع الأعضاء الثلاثين
الشرطة الباكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة المقال عمران خان: خالف قراراً يمنع التجمهر العام
"بلومبرغ": تحالف "أوبك+" سينظر بخفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا في اجتماع فيينا الأربعاء
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة
السلطات الإندونيسية: ارتفاع عدد الضحايا بملعب كرة القدم إلى 174 قتيلا
مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يعتقل 6 مقدسيين من بدو وسلوان والشيخ جراح وحي وادي الجوز بالقدس المحتلة
المجلس السياسي الأعلى في اليمن: ندرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته
المجلس السياسي الأعلى: ندعو الجميع لليقظة والجهوزية للتعامل مع أي موقف نتيجة الإعاقات التي يقوم بها تحالف العدوان
وزير الدفاع اليمني: نحن أمام منعطف تاريخي عظيم وقد سخرنا أنفسنا وإمكانياتنا لنكون في مقدمة مواكب المواجهة
الخارجية اليمنية: نستنكر بيان خارجية المملكة المتحدة الذي ينطوي على تهديد بحرمان أبناء اليمن من حقهم في السفر والتنقل
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: أمريكا اليوم هرمة ومتآكلة وعاجزة وهي تحاول التعويض عن هزائمها
وكالات إيرانية: إحباط هجوم ارهابي على محطة للقطارات بمدينة زاهدان
إعلام العدو: نصر الله لديه القدرة على قتل مئات بل الاف الإسرائيليين، من المهم التأكيد على أن نأخذه و تهديداته على محمل الجد، الذهاب نحو توقيع الإتفاقية و منع الحرب هو الخيار الأفضل
منذ 22 mins
2 October، 2022
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وزير الحرب الأميركي: الولايات المتحدة لا ترى تهديدا صينيا مباشرا لتايوان
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 2-10-2022
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