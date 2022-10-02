إعلام العدو: نصر الله لديه القدرة على قتل مئات بل الاف الإسرائيليين، من المهم التأكيد على أن نأخذه و تهديداته على محمل الجد، الذهاب نحو توقيع الإتفاقية و منع الحرب هو الخيار الأفضل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2022 - 20:10

إعلام العدو: نصر الله لديه القدرة على قتل مئات بل الاف الإسرائيليين، من المهم التأكيد على أن نأخذه و تهديداته على محمل الجد، الذهاب نحو توقيع الإتفاقية و منع الحرب هو الخيار الأفضل

منذ 22 mins 2 October، 2022
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