الوزير حمية من كندا: الانتهاكات الاسرائيلية تهدد سلامة الطيران المدني

حذَّر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية من خطورة الانتهاكات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية على سلامة الطيران المدني.

وخلال ترؤسه الوفد اللبناني في الاجتماع الواحد والاربعين للمنظمة الدولية في الطيران المدني في مونتريال في كندا، طالب الوزير حمية الدول الاعضاء في المنظمة الدولية بتحمل مسؤولياتها والتصدي الصريح والرادع للتعديات الاسرائيلية التي تشكل خطرا على الطائرات والمسافرين على حد سواء.

لبنان يشكل بموقعه همزة وصل بين الشرق والغرب وحدوده مستباحة لطائرات العدو الصهيوني، ويتم ضرب سوريا من خلال الاجواء اللبنانية.

المصدر: قناة المنار+موقع المنار