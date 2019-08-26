بزي: من حق لبنان واللبنانيين استعمال كل الوسائل لمواجهة العدوانية الاسرائيلية

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي أن “من حق لبنان واللبنانيين باستعمال الوسائل كافة لمواجهة العدوانية الاسرائيلية على وطنه وعلى شعبه”، وثمن “المواقف الداخلية التي عبرت عن رفضها واستنكارها وإدانتها لانتهاك إسرائيل وخرقها للسيادة اللبنانية”.

وأشار بزي الى أن “إسرائيل لا تقيم وزنا لكل المواقف والبيانات والمواثيق والقرارات الدولية”، وشدد على “الاستثمار في صناعة الإنسان بالعلم والمعرفة والتربية ازاء جملة من الإغراءات السلبية التي تتغلغل داخل نسيجنا الاجتماعي، وتوفير كل الإمكانيات والفرص للشباب الذي يطمح الى حياة أفضل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام