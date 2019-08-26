جان عبيد: للذهاب الى الامم المتحدة ومجلس الامن ردا على الاعتدءات الاسرائيلية

دعا النائب اللبناني جان عبيد للذهاب الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ردا على الاعتدءات الاسرائيلية على لبنان.

وقال عبيد الاثنين “إذا لم تكن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لهذه الساعة، فأي ساعة تكون ساعة التوجه إليها ومخاطبتها في العدوان علينا؟”، وتابع “ليس عصيا على الفهم أن نتوقع المقدمات والنتائج من خلالها ولكننا انضممنا إليها تحت مقدمات وأهداف ونتائج وأجور”.

واضاف عبيد “لنحاول أن نستفيد بقدر ما ندفع من الأكلاف ولنبتدع ولنبتكر في القادرين والمولجين بالتوجه إليها مع ثقافتهم وحججهم ومخزونهم الفكري والسياسي والتجريبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام