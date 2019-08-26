لافروف: يجب فهم الموقف الأوكراني بشأن عملية مينسك قبل التخطيط لاتصالات “رباعية نورماندي”

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين، أنه “يجب فهم موقف السلطات الأوكرانية الجديدة بشأن عملية مينسك قبل التخطيط للاتصالات في صيغة نورماندي”. وقال وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي، “نذكّر شركاءنا باستمرار بما هو ضروري حتى تحافظ صيغة نورماندي على هيبتها، لضمان تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في هذا الإطار في وقت سابق. ومن بين هذه القرارات انسحاب القوات والمعدات بدءا بثلاث مناطق تجريبية في [ دونباس]”.

وأضاف لافروف، “قبل الحديث عن اتصال بصيغة نورماندي من حيث المبدأ وقبل التخطيط لها، أود أن أفهم كيف ستحدد الحكومة [الأوكرانية] الجديدة عندما يتم تشكيلها، موقفها من اتفاقيات مينسك”. يُذكر أن “رباعية نورماندي” الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث “صيغة نورماندي” بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية