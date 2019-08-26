رئيس الوزراء الهندي لترامب عن كشمير: الأمور بين #الهند و#باكستان ثنائية ولا نريد إزعاج أي دولة أخرى بشأنها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 15:08

رئيس الوزراء الهندي لترامب عن كشمير: الأمور بين #الهند و#باكستان ثنائية ولا نريد إزعاج أي دولة أخرى بشأنها (سبوتنيك)

منذ 56 mins 26 August، 2019
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