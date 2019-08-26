سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدة صلنفة بريف اللاذقية الشرقي مصدرها المجموعات المسلحة واقتصرت أضرارها على الماديات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 15:08

سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدة صلنفة بريف اللاذقية الشرقي مصدرها المجموعات المسلحة واقتصرت أضرارها على الماديات

منذ 2 ساعة 26 August، 2019
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