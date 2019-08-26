القوات المسلحة اليمنية: الطيران المسير يستهدف هدفاً عسكرياً في الرياض بعدد من طائرات “صماد 3” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 15:09

القوات المسلحة اليمنية: الطيران المسير يستهدف هدفاً عسكرياً في الرياض بعدد من طائرات “صماد 3”

منذ 2 ساعة 26 August، 2019
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