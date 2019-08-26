النفط يتراجع مع تصاعد مخاطر الركود بسبب الحرب التجارية

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وهبط الخام الأمريكي لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتقوض الثقة في النمو الاقتصادي العالمي.

ونزل خام القياس العالمي برنت 54 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 58.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 58.24 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس آب.

وانخفض الخام الأمريكي 59 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 53.58 دولار للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 52.96 دولار وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس آب.

ومما يؤجج مخاوف التباطؤ الاقتصادي تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ففي أواخر الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستفرض رسوما إضافية بين خمسة وعشرة بالمئة على خمسة آلاف و78 منتجا من الولايات المتحدة بما في ذلك النفط الخام ومنتجات زراعية من بينها الفول الصويا والطائرات الصغيرة.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من الشركات الأمريكية البحث عن سبل لإغلاق أنشطتها في الصين وتصنيع منتجات في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قلصت شركات الطاقة الأمريكية منصات الحفر بأكبر وتيرة في نحو أربعة أشهر ونزل عدد الحفارات لأقل مستوى منذ يناير كانون الثاني 2018، مع خفض المنتجين الإنفاق علي عمليات حفر جديدة واستكمال أنشطة حفر.

المصدر: رويترز