الذهب يصعد لذروته في أكثر من 6 سنوات وسط إقبال على الملاذات الآمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 12:43

الذهب يصعد لذروته في أكثر من 6 سنوات وسط إقبال على الملاذات الآمنة

منذ 25 mins 26 August، 2019
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات يوم الاثنين، مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1551.80 دولار للأوقية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة فرض رسوم إضافية نسبتها خمسة بالمئة على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وهبطت أسواق الأسهم تأثرا بذلك، إذ نزلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة ثم تبعتها الأسهم الآسيوية يوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 860 دولارا.

المصدر: رويترز

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