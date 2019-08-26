الدفاع الأفغاني: طالبان تكبدت خسائر فادحة شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن حركة طالبان تكبدت خسائر فادحة بالأرواح لقي فيها العشرات من المتمردين مصرعهم بغارات جوية شمال البلاد، كما لفتت الوزارة إلى أن القوات الأمنية أطلقت سراح 15 أفغانياً محتجزين في سجن تديره طالبان بعملية منفصلة. وقالت الوزارة في بيان الإثنين “سلاح الجو استهدف الليلة الماضية مقار الإرهابيين في مديريات جهار بولك وشولغره ما أسفر عن مصرع 37 إرهابي وإصابة العشرات بجروح”.

كما أدت الغارات لتدمير إثنين من مخابئ مسلحي طالبان، بحسب البيان. وأكد البيان استمرار العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية والدفاعية الأفغانية في ولاية بلخ “بزخم كبير”، لافتة إلى أنها أدت لسقوط عشرات الإرهابيين بين قتيل وجريح. في سياق متصل، قالت الوزارة بأن القوات الداخلية أطلقت سراح 15 شخصاً من سجن تديره طالبان في ولاية قندوز بشمال البلاد. وأشار البيان، “في إطار العمليات المشتركة للقوات الأمنية والدفاعية في منطقة إمام صاحب بولاية قندوز تم الكشف عن سجن يديره الإرهابيين وإطلاق سراح 15 شخصاً من رجال الأمن والمدنيين محتجزين فيه”. وقد دمرت القوات الأمنية في العملية مخزناً للذخيرة لحركة طالبان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية