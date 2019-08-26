يمكنكم الاطلاع بعد ظهر اليوم على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كاملة باللغة الروسية والتي كان قد ألقاها بعد ظهر الأحد بمناسية ذكرى “التحرير الثاني” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 12:44
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حزب الله يحيي ذكرى التحرير الثاني في احتفال حاشد في بلدة العين البقاعية تخلله كلمة للأمين العام لحزب الله
السيد نصرالله: انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات اسرائيلية تقصف مكانا في لبنان ويبقى الكيان الغاصب في فلسطين آمناً
السيد نصرالله: أقول لسكان الشمال ولكل سكان فلسطين المحتلة لا تطمئنوا ولا تعتقدوا أن حزب الله سيسمح بعدوان من هذا النوع
السيد نصرالله: من الآن وصاعداً سنواجه المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان وعندما تدخل إلى سماء لبنان سنعمل على اسقاطها
السيد نصرالله: الجيش الاسرائيلي أغار في سوريا على مركز لحزب الله وهو بيت وليس موقعا ايرانياً ونتنياهو يكذب على شعبه
السيد نصرالله: سأعيد التذكير بهذا الالتزام اذا قتلت اسرائيل ايا من أخواننا في سوريا سنرد في لبنان وليس في مزارع شبعا
السيد نصرالله: أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود قف على الحائط على "اجر ونصف" وانتظرنا
السيد نصرالله: هناك انجازات تحققت واخرى ستتحقق في بعلبك الهرمل وهذا الأمر سيتابع بكل التفاصيل من قبل نواب المنطقة
حكومة العدو الصهيوني تعقد اجتماعًا لمناقشة الأوضاع الأمنية على جبهتي الشمال والجنوب
رؤساء بلديات مستوطنات الشمال: شمال البلاد ليس جاهزا للحرب ونحذر من الوضع الأمني في البلدات الحدودية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: انتصارات محور المقاومة أفقدت العدو صوابه واستهداف مواقعنا يأتي في سياق الحرب الاستباقية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ويستدعي خطيب الأقصى للتحقيق
قوات الاحتلال تقتحم منطقة واد المخرور غرب بيت لحم والأهالي يشعلون الإطارات لمنع الاحتلال من هدم منشآت في المكان
الحشد الشعبي العراقي: استشهاد مجاهد وإصابة آخر اثر استهداف صهيوني على طريق عكاشات - القائم في محافظة الأنبار
القوة الصاروخية اليمنية تشن عملية واسعة جدا تستهدف مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية اخرى في جيزان
أنصار الله اليمنية: نؤكد وقوفنا مع اخواننا في سوريا والعراق ولبنان في أي خطوة تستهدف كيان العدو
سلاح الجو اليمني المسير يشن غارات على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير في ثاني هجوم يستهدف القاعدة خلال ساعات
تحالف العدوان على اليمن يعلن تشكيل لجنة بين السعودية والإمارات لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين بجنوب اليمن
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: ليس أمامنا طريق سوى المقاومة ولا طريق آخر في ظل الظروف الراهنة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يؤكد عزم إيران مواصلة الدبلوماسية البناءة مع الدول الأخرى رغم صعوبة الطريق
رئيس اركان الجيش الايراني: المدمرة الايرانية "سهند" وصلت إلى خليج عدن في اول مهمة لها طويلة الأمد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الاتفاق الذي أبرمه باراك أوباما مع إيران قد انتهى
الرئيس الأميركي: لا أستبعد الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" قبيل الانتخابات الإسرائيلية في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل
اختتام قمة الدول السبع في بياريتس التي تصدرت محادثاتها إيران والحرب التجارية
السودان: إعلان حالة طوارئ في بورسودان إثر اشتباكات قبلية أودت بحياة 16 شخصا على الأقل
يمكنكم الاطلاع بعد ظهر اليوم على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كاملة باللغة الروسية والتي كان قد ألقاها بعد ظهر الأحد بمناسية ذكرى “التحرير الثاني”
منذ 32 mins
26 August، 2019
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