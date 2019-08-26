يمكنكم الاطلاع بعد ظهر اليوم على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كاملة باللغة الروسية والتي كان قد ألقاها بعد ظهر الأحد بمناسية ذكرى “التحرير الثاني” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 12:44

يمكنكم الاطلاع بعد ظهر اليوم على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كاملة باللغة الروسية والتي كان قد ألقاها بعد ظهر الأحد بمناسية ذكرى “التحرير الثاني”

منذ 32 mins 26 August، 2019
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